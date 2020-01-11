В аттестатах российских школьников появятся новые оценки
Сегодня, 20:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых системах оценок, которые планируют ввести в российских школах для выставления отметок в аттестатах, пишет «Российская газета».
В скором времени в аттестатах школьников появятся отметки «зачет»-«незачет» по физкультуре, музыке и изо. В Минпросвещения готовят новый порядок выдачи аттестатов.
По словам Васильевой некоторые школы давно используют такую систему, а также 100-балльную систему оценок, но при выставлении отметок в аттестат все оценки сводятся к стандартам.
Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на «отлично», но ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно, сказала Васильева.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей