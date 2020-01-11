В аттестатах российских школьников появятся новые оценки

В скором времени в аттестатах школьников появятся отметки «зачет»-«незачет» по физкультуре, музыке и изо. В Минпросвещения готовят новый порядок выдачи аттестатов.

По словам Васильевой некоторые школы давно используют такую систему, а также 100-балльную систему оценок, но при выставлении отметок в аттестат все оценки сводятся к стандартам.