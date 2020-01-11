В новогоднюю ночь свердловчане больше пользовались интернетом, чем звонками

Также в список регионов, где интернет-трафик превысил количество звонков, вошли Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Башкирия и Дальний Восток.

В первый час 2020 года объем трафика у одного из сотовых операторов вырос почти на половину по сравнению с прошлым годом, а у другого — в четыре раза. Количество звонков по сравнению с 2019 годом упало на 3,9%.