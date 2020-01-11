Власти РФ отказались от приватизации Свердловской киностудии
Сегодня, 17:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ОАО «Свердловская киностудия» впервые за шесть лет не попало в план приватизации государственного имущества на 2020-2022 годы, пишет РБК.
Сюжеты: Екатеринбург
По мнению директора киностудии Михаила Чурбанова, этот факт говорит о том, что государство заинтересовано в деятельности учреждения.
Мы не писали письма в последнее время, за нас никто не заступался. Но мы реализовывали проекты, которые представляют интерес для всех, сказал Чурбанов.
Ранее он упоминал, что приватизация приведет к тому, что площади киностудии распродадут под ТЦ. Свердловская киностудия включалась в планы приватизации с 2014 года. За это время не раз предпринимались попытки оставить ее в федеральной собственности. В 2016 году президент поручил приостановить процесс, однако это не помешало учреждению попасть в план на 2017-2019 годы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей