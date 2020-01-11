Власти РФ отказались от приватизации Свердловской киностудии

По мнению директора киностудии Михаила Чурбанова, этот факт говорит о том, что государство заинтересовано в деятельности учреждения.

Мы не писали письма в последнее время, за нас никто не заступался. Но мы реализовывали проекты, которые представляют интерес для всех, сказал Чурбанов.

Ранее он упоминал, что приватизация приведет к тому, что площади киностудии распродадут под ТЦ. Свердловская киностудия включалась в планы приватизации с 2014 года. За это время не раз предпринимались попытки оставить ее в федеральной собственности. В 2016 году президент поручил приостановить процесс, однако это не помешало учреждению попасть в план на 2017-2019 годы.