Драка женщин в пиццерии и сильные морозы. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле выпившая женщина в пиццерии «Паприка» пнула в живот многодетную мать и устроила драку. Причиной послужили шумящие дети. Конфликт произошел 10 января в заведении, которое расположено на перекрестке улиц Красноармейская и Ломоносова. По словам свидетельницы, две женщины за соседним столом были пьяны. Они стали оскорблять детей и нецензурно выражаться. Им сделала замечание многодетная мать, которая пришла в заведение с их бабушкой. После этого дебоширка с разбегу напала на женщину и пнула ее в живот, далее завязалась потасовка. В итоге в пиццерию приехала полиция, потерпевшая написала заявление и направилась за помощью в травмпункт.