Драка женщин в пиццерии и сильные морозы. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 11 января.

В Нижнем Тагиле выпившая женщина в пиццерии «Паприка» пнула в живот многодетную мать и устроила драку. Причиной послужили шумящие дети. Конфликт произошел 10 января в заведении, которое расположено на перекрестке улиц Красноармейская и Ломоносова. По словам свидетельницы, две женщины за соседним столом были пьяны. Они стали оскорблять детей и нецензурно выражаться. Им сделала замечание многодетная мать, которая пришла в заведение с их бабушкой. После этого дебоширка с разбегу напала на женщину и пнула ее в живот, далее завязалась потасовка. В итоге в пиццерию приехала полиция, потерпевшая написала заявление и направилась за помощью в травмпункт. «Пнула в живот»: в Нижнем Тагиле в пиццерии женщины устроили разборки из-за детей В Нижнем Тагиле 8 января в исправительной колонии № 13 на производстве офисных стульев пострадали двое заключенных, у одного из них сильно травмированы ноги. По предварительным данным, они нарушали правила безопасности. Заключенные пытались использовать грузовой подъемник, который был выведен из эксплуатации. Оба пострадавших направлены на лечение в одну из больниц Нижнего Тагила. ГУФСИН и прокуратура Свердловской области проводят проверку. В исправительной колонии №13 в Нижнем Тагиле травмировались двое заключенных В Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют сильное похолодание: 13 и 14 января ночью ожидается -32 градуса. Также главный синоптик Уралгидрометцентра Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, что в некоторых районах региона похолодает до -36 градусов. Причиной этого стал сибирский антициклон и вторжение арктического воздуха. По данным синоптиков морозы пойдут на спад 14 января, также метеорологи не исключают понижение температуры до -30 градусов к 20-м числам января. В Свердловской области ожидаются морозы до -36 градусов В Свердловской области бывший начальник ГИБДД Краснотурьинска Вадим Ушаков получил тюремный срок на два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении за сбитого насмерть пешехода. ДТП произошло 7 сентября 2019 года на улице Абоимова. Приблизившись к пешеходному переходу, Ушаков не принял во внимание ограничение обзора автобусом и допустил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Экс-глава ГИБДД свердловского города получил срок за сбитого насмерть пешехода

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter