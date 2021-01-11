Эксперты включили Алексея Васильева в число 30 лучших политтехнологов России

Эксперты включили Алексея Васильева в число 30 лучших политтехнологов России

Сегодня, 18:49ОбществоPhoto: pxhere.com
Директор Агентства политического права и управления Алексей Васильев попал на 29-е место топа лучших специалистов в области практического применения политических технологий России. Такой список был составлен и оглашен Центром политической конъюнктуры (ЦПК) для Экспертного института социальных исследований.

Как сообщает gorod55.ru, эксперты, проводящие исследование, связали повышенный интерес к специалистам по применению политических технологий с предстоящими выборами в Госдуму VIII созыва, так как именно политтехнологи отвечают за организацию и проведение предвыборных кампаний.

Васильев отметил, что составление объективного рейтинга лучших специалистов в данной сфере осложнено тем, что все рассматриваемые ЦПК кандидатуры являются в равной степени достойными и уважаемыми специалистами. Он подчеркнул, что при составлении списка лучших политтехнологов приоритетной считается активность в СМИ, но на самом деле не все участники являются публичными персонами.

“Часть коллег, вошедших в топ, являются “фронтменами” своих команд, но не всегда сами управляют электоральными процессами. Поэтому, на мой взгляд, часть достойных специалистов не вошла в этот рейтинг”, – считает Васильев.

Всю информацию, касающуюся составления списка лучших политтехнологов, можно найти на официальном сайте ЦПК. Так, для определения наиболее достойных кандидатов использовали четыре критерия: упоминаемость в СМИ, признание, популярность и оценку. Помимо этого, эксперты брали в расчет наличие академических трудов в изучаемой отрасли, участие в мероприятиях тематической направленности.

Стоит отметить, что для определения влиятельности специалиста внутри профессионального сообщества проводилось анкетирование. Так, внушительное число российских политтехнологов ответили, что следят за профессиональной деятельностью директора Агентства политического права и управления и учитывают его экспертное мнение.

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