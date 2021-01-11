Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о досрочной отставке

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о досрочной отставке

Сегодня, 11:24ОбществоPhoto: страница Сарданы Авксентьевой в Instagram
11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о досрочной отставке, об этом она написала на своей странице в Instagram.

Причиной послужило состояние здоровья, на этой неделе она собирается ложиться в больницу. По ее словам, ей необходимы несколько операций.

Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365,написала мэр.

Сегодня она подаст в гордуму заявление о сложении полномочий. Авксентьева проработала в этой должности два с половиной года.

Напомним, в конце декабря подала в отставку замглавы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка.

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