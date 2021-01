11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о досрочной отставке, об этом она написала на своей странице в Instagram.

Причиной послужило состояние здоровья, на этой неделе она собирается ложиться в больницу. По ее словам, ей необходимы несколько операций. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365,написала мэр. Сегодня она подаст в гордуму заявление о сложении полномочий. Авксентьева проработала в этой должности два с половиной года. Напомним, в конце декабря подала в отставку замглавы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка. Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Куземка подала в отставку

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter