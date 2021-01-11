Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о досрочной отставке

Причиной послужило состояние здоровья, на этой неделе она собирается ложиться в больницу. По ее словам, ей необходимы несколько операций.
Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365,написала мэр.
Сегодня она подаст в гордуму заявление о сложении полномочий. Авксентьева проработала в этой должности два с половиной года.
Напомним, в конце декабря подала в отставку замглавы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка.