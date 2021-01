Миллиард подарков: как в Одноклассниках отпраздновали Новый год

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги активности пользователей во время новогодних праздников.

Традиционно высокую активность аудитории показали сразу несколько сервисов ОК — за три дня с 30 декабря по 1 января было отправлено более 1 млрд поздравлений с помощью виртуальных подарков, более 2,4 млрд раз пользователи посмотрели свои персональные новогодние мультфильмы от нейросети, а недельная аудитория сервиса «Моменты» в праздничные дни превысила 7,5 млн человек. Миллиард подарков и сотни миллионов поздравлений в сообщениях Второй год подряд пользователи ОК подарили друг другу более 1 млрд подарков за три дня — 30, 31 декабря и 1 января. Именно в эти даты пользователи активнее всего поздравляли друг друга с наступающими праздниками и Новым годом — размер уникальной аудитории отправителей и получателей в сервисе подарков составил 85% от средней дневной аудитории ОК. Лидером по количеству отправленных подарков среди российских регионов стала Москва. На втором месте оказался Екатеринбург, а замыкает тройку Новосибирск. Самым щедрым на виртуальные поздравления в ОК оказалась жительница Самары, которая в течение трех дней (30, 31 декабря и 1 января) отправила более 7 тыс. подарков. ТОП-10 городов по количеству подарков среди российских регионов: Москва Екатеринбург Новосибирск Краснодар Казань Самара Ростов-на-Дону Санкт-Петербург Воронеж Нижний Новгород В этом году самым популярным среди подарков стало изображение быка — символа 2021 года по китайскому календарю — пользователи подарили его 49 млн раз. Также активнее всего отправляли подарки с изображением Деда Мороза и часами, которые отсчитывают начало Нового года. Среди тех, кто указал страну проживания в профиле, наибольшее количество подарков отправили жители России, на втором месте — Беларуси. Жители Украины и Казахстана на третьем и четвертом месте соответственно. Пользователи активно поздравляли своих друзей и близких не только с помощью виртуальных подарков, но и лично – с помощью открыток и стикеров в сообщениях. За три дня (30, 31 декабря и 1 января) пользователи отправили друг другу в сообщениях 359 млн открыток и стикеров, что на 20% больше в сравнении с показателями прошлого года. В конце декабря и в праздничные дни в ОК проходила специальная новогодняя игра «Сундучок». Один раз в день пользователи могли получать подарки — бонусы в сервисах соцсети или скидки от партнеров. Ежедневно в игре участвовало 4 млн человек, при этом за все время проведения акции ОК разыграли среди пользователей 82 млн подарков в «Сундучке». Персональный мультфильм от нейросети ОК В уходящем году и на новогодних каникулах особую атмосферу праздника для пользователей ОК создавали новогодние видео с персональным мультфильмом от нейросети. Каждый пользователь и его друзья стали героями праздничного ролика в образе новогодних персонажей — лесных зверей. В новогодние праздники видеороликами поделились 7,7 млн человек — на 38% больше прошлого года. Всего они собрали более 2,4 млрд просмотров, что в 2,16 раза больше, чем в 2019 году. За технологическую часть создания роликов отвечают алгоритмы социальной сети, которые автоматически определяют близких друзей пользователя на основе взаимодействия в ОК. Затем нейросеть анализирует и выбирает публичные фотографии героев видеоролика, автоматически кадрирует их и нативно помещает в видео. Миллионы пользователей в «Моментах» за неделю В новогодние праздники пользователи активно использовали новый формат исчезающих фото и видео для обмена эмоциями и личным контентом в «Моментах». Сервис показал рекордные показатели по вовлеченности в ОК — в праздничные дни его недельная аудитория превысила 7,5 млн человек. Большими темпами растет вовлеченность пользователей в сервисе, взаимодействие со своими друзьями и их контентом, что только усиливается конкурсной механикой «Моментов». Также существенно выросло количество новых авторов и показатели просмотров моментов и реакций на них по сравнению со средней дневной аудиторией в декабре, рост просмотров увеличился на 50%, реакций — на 60%. Также благодаря уникальному формату «телесуфлера» пользователи могли записать новогоднее поздравление внутри специального раздела «Новый год» — заранее выбрать на экране подходящий текст и записать свое новогоднее поздравление.

