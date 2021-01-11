Миллиард подарков: как в Одноклассниках отпраздновали Новый год

Пользователи активно поздравляли своих друзей и близких не только с помощью виртуальных подарков, но и лично – с помощью открыток и стикеров в сообщениях. За три дня (30, 31 декабря и 1 января) пользователи отправили друг другу в сообщениях 359 млн открыток и стикеров, что на 20% больше в сравнении с показателями прошлого года.