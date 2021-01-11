Общественники из Нижнего Тагила помогли старту социального проекта в Екатеринбурге

Сообщество ОУА «СТОЙКИЕ» занимается развитием уличной атлетики на территории Свердловской области и в России. Идея появилась в Нижнем Тагиле. Как рассказывают организаторы, уличная атлетика (уличный спорт) — это комплексное развитие тела в любых условиях, без психологических, финансовых и территориальных барьеров. В нее входят: воркаут — силовой вид спорта, включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках и стритлифтинг — силовой вид спорта, включающий в себя подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях.