Общественники из Нижнего Тагила помогли старту социального проекта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошло первое мероприятие социального проекта «Спорт и я — Мы друзья», организованного тагильскими общественниками.

В Нижнем Тагиле Рустам Хайруллин занимается популяризацией воркаута и привлечением жителей к здоровому образу жизни. В октябре 2020 года его организация выиграла тендер на реализацию проекта «СПОРТ И Я — МЫ ДРУЗЬЯ». Фирма занялась дизайном и выпуском футболок и логотипов, начала печатать дипломы. Кроме того, были разработаны фирменные силиконовые браслеты. В ноябре и декабре велась подготовка к первому этапу проекта. Соцпроект ориентирован на сплочение и объединение соседей. Вовлечение жителей города Екатеринбург в среду здорового образа жизни и привлечение к регулярным занятиям физической культурой, рассказал TagilCity.ru общественник Рустам Хайруллин. Первое мероприятие организовали в жилом комплексе «Мичуринский» в Екатеринбурге. Его разбили на три этапа: командные спортивные эстафеты, индивидуальные конкурсы, игры. В первой части мероприятия участники выясняли какая команда быстрее донесет теннисный мяч на лопатке и провели конкурс «Я пингвин несу „яйцо“ — скоро выпадет оно». В индивидуальных зачетах состязались в прыжках на скакалке в течение одной минуты и приседаниях в течение 30 секунд. Photo: Рустам Хайруллин На заключающем игровом этапе жители устроили бег змейкой среди флажков и соревновались на меткость. Всего в мероприятии приняло участие 20 человек. Все остались довольны, все прошло с азартом и позитивом, на улице длилось всё около часа, чтобы не заморозить наших участников, говорит Рустам. После финального этапа участников напоили горячим чаем и провели церемонию награждения. Каждому был вручен браслет с логотипом общественной организации. Сообщество ОУА «СТОЙКИЕ» занимается развитием уличной атлетики на территории Свердловской области и в России. Идея появилась в Нижнем Тагиле. Как рассказывают организаторы, уличная атлетика (уличный спорт) — это комплексное развитие тела в любых условиях, без психологических, финансовых и территориальных барьеров. В нее входят: воркаут — силовой вид спорта, включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках и стритлифтинг — силовой вид спорта, включающий в себя подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. В 2018 году фирма получила госрегистрацию, а в 2020 была подана заявка на участие в тендере. В октябре фирма выиграла заявку на реализацию проекта «СПОРТ И Я — МЫ ДРУЗЬЯ».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter