Полиция Нижнего Тагила начала проверку после драки в пиццерии «Паприка»

10 января в 17.20 в отдел полиции № 16 поступило сообщение о конфликте между женщинами. Прибывшие сотрудники опросили всех участников инцидента и приняли заявление от женщины 1981 года рождения. Она просит привлечь к ответственности женщину, ударившую ее ногой в живот.
По данному факту участковые проводят проверку, по окончании которой будет принято обоснованное процессуальное решение,рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».
В паблике «Инцидент Нижний Тагил» свидетельница драки рассказала подробности.
По ее словам, в помещении дети играли в отведенном для них месте. Они шумели и помешали сидящим рядом женщинам. После замечания, они стали громко оскорблять детей и выражаться незензурной бранью.
Свидетельница отмечает, что женщины за соседним столом были пьяны. Им сделали замечание другие посетители, в конфликт пришлось вмешаться персоналу заведения. Неожиданно одна из выпивших напала на женщину, которая находилась в пиццерии с тремя детьми и своей матерью: пнула ее ногой в живот, после чего завязалась драка.
На место конфликта вызвали полицию и скорую помощь, пострадавшая обратилась в травмпункт.