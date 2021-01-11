Полиция Нижнего Тагила начала проверку после драки в пиццерии «Паприка»

Полиция Нижнего Тагила начала проверку после драки в пиццерии «Паприка»

Сегодня, 14:08ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции начали проверку после драки, которая произошла в пиццерии «Паприка».

10 января в 17.20 в отдел полиции № 16 поступило сообщение о конфликте между женщинами. Прибывшие сотрудники опросили всех участников инцидента и приняли заявление от женщины 1981 года рождения. Она просит привлечь к ответственности женщину, ударившую ее ногой в живот.

По данному факту участковые проводят проверку, по окончании которой будет принято обоснованное процессуальное решение,рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

В паблике «Инцидент Нижний Тагил» свидетельница драки рассказала подробности.

По ее словам, в помещении дети играли в отведенном для них месте. Они шумели и помешали сидящим рядом женщинам. После замечания, они стали громко оскорблять детей и выражаться незензурной бранью.

Свидетельница отмечает, что женщины за соседним столом были пьяны. Им сделали замечание другие посетители, в конфликт пришлось вмешаться персоналу заведения. Неожиданно одна из выпивших напала на женщину, которая находилась в пиццерии с тремя детьми и своей матерью: пнула ее ногой в живот, после чего завязалась драка.

На место конфликта вызвали полицию и скорую помощь, пострадавшая обратилась в травмпункт.

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