Полиция Нижнего Тагила начала проверку после драки в пиццерии «Паприка»

Свидетельница отмечает, что женщины за соседним столом были пьяны. Им сделали замечание другие посетители, в конфликт пришлось вмешаться персоналу заведения. Неожиданно одна из выпивших напала на женщину, которая находилась в пиццерии с тремя детьми и своей матерью: пнула ее ногой в живот, после чего завязалась драка.