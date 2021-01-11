Шукшина и Дацюк обратились к Путину с просьбой об освобождении отца Сергия

Шукшина и Дацюк обратились к Путину с просьбой об освобождении отца Сергия

Сегодня, 08:51ОбществоPhoto: скриншот видео на YouTube канале Всеволода Могучева
Хоккеист Павел Дацюк, актриса Мария Шукшина и актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об освобождении отца Сергия.

Отлученный от церкви схимонах был задержан в Среднеуральском монастыре в ночь на 29 декабря 2020. Ему предъявлены обвинения по трем статьям, одна из них — склонение к самоубийству. Сергию грозит до 10 лет лишения свободы.

Его известные послушники написали открытое письмо Владимиру Путину. В нем они попросили президента разобраться в сложившейся ситуации и «незаконном заключении под стражу схиигумена». Кроме того в письме указано, что они могут лично поручиться за Сергия, пишет «КП-Екатеринбург».

Просим вас, Владимир Владимирович, с учетом мощнейшего резонанса этого события, особенно среди православного сообщества, лично разобраться в произошедшем. Мы любим нашу Родину, и не хотим, чтобы эта ситуация переходила в политическое русло,говорится в письме.

Напомним, спецоперацию по задержанию провел центральный аппарат Следственного комитета России при силовой поддержке бойцов ОМОН и спецназа МВД. Сергия доставили в Басманный суд Москвы, там его арестовали на два месяца.

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