Шукшина и Дацюк обратились к Путину с просьбой об освобождении отца Сергия

Его известные послушники написали открытое письмо Владимиру Путину. В нем они попросили президента разобраться в сложившейся ситуации и «незаконном заключении под стражу схиигумена». Кроме того в письме указано, что они могут лично поручиться за Сергия, пишет «КП-Екатеринбург».