Шукшина и Дацюк обратились к Путину с просьбой об освобождении отца Сергия

Хоккеист Павел Дацюк, актриса Мария Шукшина и актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об освобождении отца Сергия.

Отлученный от церкви схимонах был задержан в Среднеуральском монастыре в ночь на 29 декабря 2020. Ему предъявлены обвинения по трем статьям, одна из них — склонение к самоубийству. Сергию грозит до 10 лет лишения свободы. Его известные послушники написали открытое письмо Владимиру Путину. В нем они попросили президента разобраться в сложившейся ситуации и «незаконном заключении под стражу схиигумена». Кроме того в письме указано, что они могут лично поручиться за Сергия, пишет «КП-Екатеринбург». Просим вас, Владимир Владимирович, с учетом мощнейшего резонанса этого события, особенно среди православного сообщества, лично разобраться в произошедшем. Мы любим нашу Родину, и не хотим, чтобы эта ситуация переходила в политическое русло,говорится в письме. Напомним, спецоперацию по задержанию провел центральный аппарат Следственного комитета России при силовой поддержке бойцов ОМОН и спецназа МВД. Сергия доставили в Басманный суд Москвы, там его арестовали на два месяца. Скандального экс-схиигумена Сергия арестовали на два месяца

