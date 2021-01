В феврале 2021 года россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

С 15 по 20 февраля в 2021 году в России будут рабочими днями.

Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. На 20 февраля будет перенесен рабочий день с 22 февраля, сообщает «РИА Новости». После праздников россиян ожидает трехдневная рабочая неделя. Всего в этом году 30 праздничных дней.

