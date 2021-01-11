В феврале 2021 года россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

В феврале 2021 года россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

Сегодня, 11:05ОбществоPhoto: pixabay.com
С 15 по 20 февраля в 2021 году в России будут рабочими днями.

Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. На 20 февраля будет перенесен рабочий день с 22 февраля, сообщает «РИА Новости».

После праздников россиян ожидает трехдневная рабочая неделя. Всего в этом году 30 праздничных дней.

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