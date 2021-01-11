В Нижнем Тагиле по нацпроекту БКАД отремонтируют 15 участков дорог за 744 млн рублей

Ремонт будет финансироваться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В список вошли работы на:
Ремонт будет выполнен в 2021–2023 годах. В список выполняемых задач вошли укладка асфальтового покрытия на проезжей части и тротуарах, установка пешеходных ограждений, обустройство бордюров, ремонт остановочных комплексов и установка дорожных знаков.
Этапы работ будут проводить ежегодно с 1 мая. Сдача в эксплуатацию должна быть осуществлена не позднее 25 сентября каждого года.
Сумма контракта составит более 744,46 миллиона рублей. Подрядчик будет определен 19 января.
Напомним, список дорог, подлежащих ремонту в Нижнем Тагиле был утвержден мэрией 22 декабря 2020 года.