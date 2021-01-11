В Нижнем Тагиле по нацпроекту БКАД отремонтируют 15 участков дорог за 744 млн рублей

В Нижнем Тагиле по нацпроекту БКАД отремонтируют 15 участков дорог за 744 млн рублей

Сегодня, 15:04ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на поиск подрядчика для ремонта участков дорог за 744,4 миллиона рублей. Тендер размещен на госзакупках.

Ремонт будет финансироваться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В список вошли работы на:

  • проспекте Ленинградский на участке от улицы Зари до проспекта Дзержинского и на участке от проспекта Дзержинского до улицы Юности;
  • улице Кушвинская на участке от улицы Товарный двор до улицы Кулибина;
  • улице Ильича;
  • улице Ермака;
  • улице Коксовая;
  • проспекту Октябрьский;
  • улице Балакинская на участке от улицы Индустриальная до улицы Перова;
  • улице Садоводов на участке от улицы Фестивальная до улицы Монтажников;
  • улице Зеленстроевская на участке от улицы Монтажников до улицы Алтайская;
  • улице Коминтерна;
  • улице Свердлова на участке от улицы Чайковского до улицы Янтарная;
  • улице Карла Либкнехта на участке от улицы Победы до улицы Красная;
  • улице Декабристов на участке от улицы Челюскинцев до улицы Носова;
  • улице Тагилстроевская.

Ремонт будет выполнен в 2021–2023 годах. В список выполняемых задач вошли укладка асфальтового покрытия на проезжей части и тротуарах, установка пешеходных ограждений, обустройство бордюров, ремонт остановочных комплексов и установка дорожных знаков.

Этапы работ будут проводить ежегодно с 1 мая. Сдача в эксплуатацию должна быть осуществлена не позднее 25 сентября каждого года.

Сумма контракта составит более 744,46 миллиона рублей. Подрядчик будет определен 19 января.

Напомним, список дорог, подлежащих ремонту в Нижнем Тагиле был утвержден мэрией 22 декабря 2020 года.

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