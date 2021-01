В Нижнем Тагиле по нацпроекту БКАД отремонтируют 15 участков дорог за 744 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на поиск подрядчика для ремонта участков дорог за 744,4 миллиона рублей. Тендер размещен на госзакупках.

Ремонт будет финансироваться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В список вошли работы на: проспекте Ленинградский на участке от улицы Зари до проспекта Дзержинского и на участке от проспекта Дзержинского до улицы Юности;

улице Кушвинская на участке от улицы Товарный двор до улицы Кулибина;

улице Ильича;

улице Ермака;

улице Коксовая;

проспекту Октябрьский;

улице Балакинская на участке от улицы Индустриальная до улицы Перова;

улице Садоводов на участке от улицы Фестивальная до улицы Монтажников;

улице Зеленстроевская на участке от улицы Монтажников до улицы Алтайская;

улице Коминтерна;

улице Свердлова на участке от улицы Чайковского до улицы Янтарная;

улице Карла Либкнехта на участке от улицы Победы до улицы Красная;

улице Декабристов на участке от улицы Челюскинцев до улицы Носова;

улице Тагилстроевская. Ремонт будет выполнен в 2021–2023 годах. В список выполняемых задач вошли укладка асфальтового покрытия на проезжей части и тротуарах, установка пешеходных ограждений, обустройство бордюров, ремонт остановочных комплексов и установка дорожных знаков. Этапы работ будут проводить ежегодно с 1 мая. Сдача в эксплуатацию должна быть осуществлена не позднее 25 сентября каждого года. Сумма контракта составит более 744,46 миллиона рублей. Подрядчик будет определен 19 января. Напомним, список дорог, подлежащих ремонту в Нижнем Тагиле был утвержден мэрией 22 декабря 2020 года. В Нижнем Тагиле утверждены дороги для ремонта по нацпроекту БКАД в 2021–2023 годах

