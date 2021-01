В полиции Екатеринбурга прокомментировали обрушение стены ПРОМЭКТа

В Екатеринбурге полицейские прокомментировали ситуацию с обрушением стены ПРОМЭКТа, которая рухнула на проезжую часть и стоявший рядом киоск.

Обрушение с частичным выбросом мусора произошло вечером 10 января на улице Декабристов, 20. При этом часть стены загородила проезжую часть. По словам полицейских, завалы уже ограждены заборами. Проводится проверка МВД и прокуратурой, по итогам будет принято решение,рассказал Е1 начальник управления организации охраны общественного порядка Олег Тощев. Напомним, общественники из Екатеринбурга написали обращение полпреду УрФО Владимиру Якушеву и главе Минстроя Свердловской области Михаилу Волкову с просьбой оценить действия компании «Маяк». Она занимается сносом здания, который активисты считают незаконным. В Екатеринбурге общественники обратятся к полпреду УрФО из-за сноса здания ПРОМЭКТа

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter