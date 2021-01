В Свердловской области за новогодние праздники родилось более тысячи детей

В Свердловской области с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года родилось 1063 ребенка, из них 513 мальчиков и 546 девочек, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Отмечается, что в числе рожденных восемь близнецов. В новогоднюю ночь в регионе родилось 27 детей — 10 мальчиков и 17 девочек. В перинатальном центре ОДКБ в Екатеринбурге, где роды принимают у тяжелых пациенток и выхаживаются самые маленькие новорожденные, на свет появились 107 детей — 60 девочек и 47 мальчиков. Кроме того, 15 детей родилось в корпусе, который перепрофилирован для больных коронавирусом. По словам заместителя главного врача по акушерству и гинекологии Алены Каюмовой, каждый год специалисты заранее готовятся к праздникам, чтобы появление детей на свет было максимально эффективным и безопасным как для мам, так и малышей. В новом 2021 году первой новорожденной стала девочка. Она появилась на свет в 00.20. Ее вес составил 2,5 килограмма. родители приехали на роды их Пышминского района.

