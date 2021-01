В мэрии Екатеринбурга рассказали, в каком случае родителям нужно предоставлять справку об эпидблагополучии в детские сады.

В ведомстве пояснили, что такую справку необходимо будет предоставить в том случае, если ребенок болел до новогодних каникул или во время них. Если ребенок был здоров, справка не понадобится. Напомним, 10 января в Екатеринбурге образовались огромные очереди перед детскими поликлиниками. Родителям приходилось стоять даже на улице, чтобы получить справку об эпидблагополучии и отправить 11 января ребенка в детский сад. «Полный треш»: уральцы выстроились в огромную очередь ради получения справки в садик

Related news: В Екатеринбурге с нового года увеличится плата за детские сады

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter