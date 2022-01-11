Бастрыкин отреагировал на обращение екатеринбуржца с 4-летней дочерью

Бастрыкин отреагировал на обращение екатеринбуржца с 4-летней дочерью
Бастрыкин отреагировал на обращение екатеринбуржца с 4-летней дочерью
Сегодня, 17:49ОбществоФото: официальный сайт СК РФ
На обращение жителя Екатеринбурга, обвинившего бывшую супругу в ненадлежащем содержании 4-хлетней дочери, отреагировал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Он поручил главе свердловского ведомства Михаилу Богинскому провести проверку и доложить о результатах, сообщает СК РФ.

В частности, мужчина заявил, что его бывшая жена препятствует получению квалифицированной медпомощи для ребенка.

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Екатеринбург
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СК РФЕкатеринбургАлександр Бастрыкин
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