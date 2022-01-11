«Чипсину» в Нижнем Тагиле пытаются продать за 50 тысяч рублей

Ничего необычного в этом продукте питания нет. Это самый обычный кусочек картофеля из пачки с чипсами со вкусом «итальянские колбаски». От своих собратьев он отличается разве что формой сердца.
Цена за это гастрономическое чудо — 50 000 рублей. Столько запросил владелец, разместивший еще 2 января объявление на сайте.
Оценить «промоушн» смогли уже около 900 человек, однако желающих сделать покупку среди них еще не нашлось. Но, может быть, «чипсину» приобретут в День всех влюбленных. Этот праздник, напомним, отмечается 14 февраля.