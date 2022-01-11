«Чипсину» в Нижнем Тагиле пытаются продать за 50 тысяч рублей

«Чипсину» в Нижнем Тагиле пытаются продать за 50 тысяч рублей
«Чипсину» в Нижнем Тагиле пытаются продать за 50 тысяч рублей
Сегодня, 08:58ОбществоФото: Avito.ru
На сайте бесплатных объявлений «Авито» в Нижнем Тагиле пытаются продать «чипсину» в форме сердца за 50 тыс рублей.

Ничего необычного в этом продукте питания нет. Это самый обычный кусочек картофеля из пачки с чипсами со вкусом «итальянские колбаски». От своих собратьев он отличается разве что формой сердца.

Цена за это гастрономическое чудо — 50 000 рублей. Столько запросил владелец, разместивший еще 2 января объявление на сайте.

Оценить «промоушн» смогли уже около 900 человек, однако желающих сделать покупку среди них еще не нашлось. Но, может быть, «чипсину» приобретут в День всех влюбленных. Этот праздник, напомним, отмечается 14 февраля.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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