Генерал Моод из Норвегии: России стоит войти в НАТО во избежание войны

Роберт Моод, генерал-лейтенант в отставке из Норвегии, выступил с инициативой к западным государствам дать России возможность вступить в НАТО. Это предложение он выдвинул в статье для издания Aftenposten.

Как пишет 360tv.ru, военный не одобрил антироссийскую политику Штатов и их сторонников, которая начала прослеживаться после того, как развалился Советский Союз. По словам Моода, за текущие годы Россию так и не приняли в круг западных стран, и беседы с ней были похожи на унижение. Чтобы наладить взаимоотношения между государствами, бывший генерал-лейтенант предложил западным странам перестать мыслить так, как раньше, и начать переговоры, основанные на уважении и интересах всех сторон. Роберт Моод также допустил, что способы решать конфликты могут быть довольно необычными. Например, заключаться в изменении политики НАТО. Он считает, что Североатлантический альянс может позволить РФ присоединиться к нему. «Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории?», — задался вопросом Моод. В заключение своей инициативы он отметил: военные конфликты будут только обостряться в дальнейшем, если не перестроить мышление.

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