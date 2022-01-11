Иск об отмене результатов выборов в ЗакСО рассмотрит Свердловский областной суд

Теперь бизнесмен хочет оспорить итоги выборов, в которых не вышел победителем и уступил мандат представителю иной партии. Данную информацию подтвердили и в суде Свердловской области. По данному делу ответчиком выступает Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия уральской столицы, сообщает «Областная газета».
Рассмотрение дела в Свердловском областном суде назначено на 18 января.
Напомним, в Нижнем Тагиле 2021 год был богат на политические события. В материале TagilCity.ru можно прочитать, чем тагильчан запомнились народные избранники в минувшем году.