Мать найденного мертвым в парке «Народный» тагильчанина не могла его похоронить

Мать найденного мертвым в парке «Народный» тагильчанина не могла его похоронить
Мать найденного мертвым в парке «Народный» тагильчанина не могла его похоронить
Сегодня, 22:04ОбществоФото: 1MI
Мать 46-летнего тагильчанина Александра, который был найден мертвым в парке «Народный» в Нижнем Тагиле, не могла похоронить сына из-за отсутствия денег и отказа в кредите.

Сотрудники ритуальной конторы уговорили женщину взять кредит, но ей в банке из-за плохой кредитной истории отказали. Она была готова, чтобы сына похоронили за счет бюджета, но помогли знакомые, пишет Е1.

После того, как женщине банк отказал в предоставлении кредита, другая контора согласилась похоронить сына дешево и предоставила рассрочку, а затем подключились друзья погибшего и помогли с похоронами, рассказывает знакомый.

Он отметил, что женщина тяжело переживает потерю сына.

Напомним, 46-летний Александр был найден в парке «Народный» в Нижнем Тагиле 8 января. Его тело обнаружил местный житель, который вышел погулять с собакой.

Сюжеты:
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умершиеНародныйпохороныНижний Тагил
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