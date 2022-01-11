О причинах охраны огромных бочек на трассе под Косулино рассказали в ГИБДД

Названа причина, по которой экипаж ДПС уже месяц охраняет цистерны под Косулино. Поводом стало ДТП, в которое попал один из тягачей.

Один из водителей, который вез цистерну, врезался в ограждение между проезжей частью и пешеходной дорожкой, а затем скрылся, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, пишет Е1. При этом документы на груз водители инспекторам так и не смогли предъявить. За это на них составлены административные протоколы. Теперь водители могут получить штраф в 7-10 тысяч рублей или лишиться прав на 4-6 месяцев. При этом на стоянку отогнать транспорт не вышло, так как водители заблокировали колеса. В результате инспектора заблокировали им выезд. Также в ГИБДД пояснили по срокам выдачи разрешения. 28 декабря обращение на резервуары поступало, но при его рассмотрении выяснилось, что документов не хватает и пришлось отказать. 10 января документы снова были поданы, но маршрут согласования проставлен от 30 километра дороги Екатеринбург — Тюмень, где стоят цистерны до 54 километра трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган, что противоречит данным СМИ. Перевозчик рассказал о содержимом огромных цистерн на обочине свердловской трассы

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter