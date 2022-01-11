Первый кинозал с сервисом для людей с ОВЗ появится в Нижнем Тагиле

Первый кинозал с сервисом для людей с ОВЗ появится в Нижнем Тагиле

Первый кинозал с сервисом для людей с ОВЗ появится в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:23
Общество
Фото: 1MI
Первый кинозал с сервисами для людей с ограниченными возможностями здоровья появится в Нижнем Тагиле в 2022 году. Изменения планируются в рамках нацпроекта «Культура», сообщает департамент информационной политики.

Тифлокомментирование станет доступным не только в Нижнем Тагиле, но и Байкалово, и Ивделе, и Староуткинске, и Нижней Туре, и в Заречном. Этим районам выделена субсидия от регионального министерства культуры.

Кроме того, в каждом кинозале появится по три места для зрителей с наушниками и передатчиками.

Система тифлокомментирования, по словам гендиректора Инновационного культурного центра Николая Михайлова, возрождается в последние годы активно. Это позволяет людям с ОВЗ смотреть спектакли, фильмы и знакомиться с произведениями искусства.

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Нижний Тагил
кинотеатрОВЗНижний Тагиллюди с овз
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