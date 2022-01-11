Призрачные дороги и растущие свалки. Как в 2021 году жил пригород Нижнего Тагила?

Небольшой поселок Волчевка находится в 12 километрах от пригорода Нижнего Тагила. По факту там проживает только один человек, остальные — дачники, живущие там в летний сезон. Раньше в населенном пункте была школа, детский сад, больница, магазин и клуб. А сейчас жителям приходится преодолевать 10 километров, чтобы добраться до ближайшего магазина за продуктами. При этом дорога из поселка такая, что проехать на ней могут только внедорожники. В поселке нет медицинских пунктов, а в случае необходимости скорая добирается туда несколько часов. Но даже эта дорога официальной не является, это насыпь бывшей узкоколейки. А по той дороге, которая отмечена на картах, проезда нет совсем — она затоплена и покрыта месивом из грязи.