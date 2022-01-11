Призрачные дороги и растущие свалки. Как в 2021 году жил пригород Нижнего Тагила?

Бездорожные Горноуральск и Малая Лая
В Горноуральске журналистов TagilCity.ru встретили разрушающаяся остановка общественного транспорта и кучи мусора вокруг нее. А еще местные жители пожаловались на почти полное отсутствие дорог — колеса на автомобилях пробиваются стабильно часто. Но и общественный транспорт не выручает их — рейсы отменяют, а водители ездят не по маршруту, а по собственной траектории. У школьников свое «развлечение» — полуразрушенный мост через ручей стал целым квестом, чтобы попасть на занятия.
В Малой Лае разрушается дорога, построенная в 2020 году за 4,5 млн рублей. Вода стекает прямо на дорожное полотно, образуя ямы. Канавы для стока воды с автомобильной дороги или для дренажа основания дорожного покрытия вдоль обочины отсутствуют. Получается, что все деньги, потраченные на строительство дороги, буквально канули в воду.
Новая школа и старые свалки в Новоасбесте
К открытию в 2022 году готовится школа № 6 в Новоасбесте. Там будут обучаться ученики младших классов. От старого здания остались лишь несущие стены, внутри школу полностью перепланировали. На первом этаже будут располагаться учительская, два основных кабинета, класс изостудии и кабинет психолога. На втором — два класса начальной школы, кабинеты робототехники и шахмат. Стоимость реконструкции составила 34,5 млн рублей.
Но вот окраины Новоасбеста совсем не радуют. Небольшой карьер возле частных домов превратился в мусорную яму. Журналисты выяснили, что на карьере складируются мусорные отходы с тагильского предприятия. Для удобства приезжающих и осуществляющих разгрузку вездеходов дорогу даже отсыпали скальным грунтом и щебнем. Разрешение на складирование мусора на своей территории выдала администрация Горноуральского городского округа. После первой публикации TagilCity.ru о данной свалке природоохранная прокуратура провела проверку. А 11 августа 2021 года Ленинский районный суд привлек администрацию ГГО к ответственности за незаконный сброс мусора. Однако посетив это место в сентябре журналисты обнаружили, что свалка не ликвидируется, а только растет в размерах.
Призрачные дороги Волчевки
Небольшой поселок Волчевка находится в 12 километрах от пригорода Нижнего Тагила. По факту там проживает только один человек, остальные — дачники, живущие там в летний сезон. Раньше в населенном пункте была школа, детский сад, больница, магазин и клуб. А сейчас жителям приходится преодолевать 10 километров, чтобы добраться до ближайшего магазина за продуктами. При этом дорога из поселка такая, что проехать на ней могут только внедорожники. В поселке нет медицинских пунктов, а в случае необходимости скорая добирается туда несколько часов. Но даже эта дорога официальной не является, это насыпь бывшей узкоколейки. А по той дороге, которая отмечена на картах, проезда нет совсем — она затоплена и покрыта месивом из грязи.
Вырубленный лес в Висиме
В течение четырех лет в поселке Висим велась добыча платины, а после выработки артель «Нейва» оставил за собой гектары вырубленного леса. При этом ни проект рекультивации, ни сами работы, по словам местных жителей, с ними не согласовывали. Но вот работники артели утверждают обратное. Они говорят о том, что В будущем на объекте запланирована посадка деревьев для возмещения нанесенного природе ущерба. Однако вернуть место вырубки в первоначальный вид уже невозможно.
Долгожданная дорога в Чащино
Жители поселка Чащино не один год жаловались на состояние дороги, ведущей к населенному пункту. В 2021 году компания «УБТ-Сервис» начала строительство нового подъезда с асфальтированным покрытием, освещением и автобусной остановкой. Стоимость проекта составила 60 млн рублей.
Пропавшая остановка
Летом 2021 года дачники остались без автобусной остановки «Высоковольтная», так как, согласно постановлению ГИБДД, на ней отсутствует место для посадки в автобус и высадки из него пассажиров, а также дорожные знаки для остановки. В связи с этим садоводам приходилось идти по трассе около трех километров. В управлении автодорог Свердловской области редакции TagilCity.ru рассказали, что акт по остановке «Высоковольтная» составлен и отдан в плановый отдел, но финансирования придется ждать до 2025 года. По словам ведущего специалиста управления Юрия Ткаченко, на обустройство остановки по обеим сторонам трассы потребуется примерно 20 млн рублей.
Разрушенные берега Иван-озера
Летний потоп разрушил береговую линию Иван-озера, из-за чего уровень воды в водоеме значительно снизился. Потоки воды также снесли деревья, а рядом с дорогой образовались обрывы глубиной в несколько метров. Администрация ГГО провела три комиссии для разработки технического решения по аварийно-восстановительным работам на гидротехническом сооружении. Деньги на восстановление берега были запрошены из резервного фонда правительства Свердловской области.
Зловонное поле с останками куриц
Огромное поле с костями, перьями, скорлупой и пометом от птиц обнаружили журналисты TagilCity.ru в паре километров от Салдинского шоссе под Нижним Тагилом. По словам садоводов, чьи участки расположены рядом с полем, останки птиц туда свозятся с «Нижнетагильской птицефабрики». После публикации материала проверку по факту сброса начали сразу три ведомства — Уральское управление Росприроднадзора, региональный Россельхознадзор и природоохранная прокуратура Нижнего Тагила.
Салдинские протесты и заброшенный госпиталь
Жители Верхней Салды высказались против планируемого строительства кремниевого завода в особой экономической зоне «Титановая долина» бизнесменом из Омска Михаилом Сутягинским. Салдинцы считают, что такое предприятие даст городу непосильную экологическую нагрузку и даже организовали сбор подписей против появления подобного предприятия. Изначально Сутягинский планировал разместить предприятие в Омской, а затем в Челябинской областях и Новоуральске. Однако его идея провалилась также из-за недовольства местных жителей в этих городах.
А еще в Верхней Салде посреди города пустует здание военного госпиталя, который превратился в рай для мародеров. Закрылось медучреждение еще в 2014 году в связи с ремонтными работами, но в итоге из-за отсутствия финансирования здание оказалось полностью заброшенным. Кроме того, доступ в четырехэтажку свободный — здание никем не охраняется. Но пребывание внутри может привести к многочисленным травмам: пустующие шахты лифтов — сплошные обрывы, на полу разбросаны битые стекла, лестницы между этажами проваливаются.