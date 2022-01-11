Тагильчанам показали дизайн-проект новой 17-метровой стелы

После подготовки проектно-сметной документации предстоит экспертиза и конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая выполнит проект. В августе Нижний Тагил отметит 300-летие и важно, чтобы этот объект, олицетворяющий один из самых героических периодов истории города и его жителей, открылся к юбилейной дате, отметил мэр Владислав Пинаев.