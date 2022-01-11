Уральского алиментщика с долгом в 600 тысяч рублей нашли в больнице Екатеринбурга

Один местный житель развелся с женой и не выплачивал алименты. Продолжалось это несколько лет, за это время долг превысил 600 тысяч рублей. Неплательщик официально нигде не работал, а повестки судебных приставов игнорировал. Разыскать его и привлечь к ответственности долгое время время не удавалось.