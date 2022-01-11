Уральского алиментщика с долгом в 600 тысяч рублей нашли в больнице Екатеринбурга

Уральского алиментщика с долгом в 600 тысяч рублей нашли в больнице Екатеринбурга
Уральского алиментщика с долгом в 600 тысяч рублей нашли в больнице Екатеринбурга
Сегодня, 14:31ОбществоФото: Максим Боталов / 1MI
Судебные приставы в Екатеринбурге смогли «вычислить» местонахождение мужчины, который задолжал своей дочери 600 тысяч рублей по алиментам.

Один местный житель развелся с женой и не выплачивал алименты. Продолжалось это несколько лет, за это время долг превысил 600 тысяч рублей. Неплательщик официально нигде не работал, а повестки судебных приставов игнорировал. Разыскать его и привлечь к ответственности долгое время время не удавалось.

Местонахождение пациента было установлено после новогодних праздников. Им оказалась одна из больниц Екатеринбурга, куда горе-отец попал с переломом ноги. К пациенту пришли из управления Федеральной службы судебных приставов и составили протокол. После выписки из медицинского учреждения его ждет разбирательство, ведь неуплата алиментов без уважительных на то причин в России является уголовно наказуемым деянием.

По закону за это предусмотрены обязательные работы на срок до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток или привлечение к штрафу.

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