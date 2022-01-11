За стройками в Подмосковье будут следить дроны

Дроны будут осуществлять строительный надзор в Московской области. Это еще одна функция, делегированная им. С начала 2022 года готовность стройплощадок к проведению работ в регионе стали проверять коптеры, а не люди.

«Мы полностью отказываемся от очной проверки подготовительного этапа. Теперь он будет происходить при помощи „невидимого“ надзора», — отметил Артур Гарибян, глава Госстройнадзора Московской области. Его слова процитировало издание «Российская газета», — пишет 360tv.ru. По словам Гарибяна, новая мера позволит сэкономить не только время, но и нервы. Он подчеркнул: если инспекторам надзорного ведомства на проверку подготовительного этапа требовалось 10 дней, то дрону достаточного одного. Дроны будут летать над стройплощадками, делать 3D-фотографии. Их снимки будут накладывать на генплан строительства, что даст возможность специалистам видеть все отклонения от первоначально утвержденного проекта стройки. Как также подчеркнул Гарибян, которые могут работать в режиме многозадачности, что позволит снизить число проверок 3800 до 2870 за год. Помимо этого, власти Подмосковья обещают в следующем году изменить систему очных проверок возводимых объектов. Отныне каждой стройке будут присваивать базовые и дополнительные баллы. Базовый бал для жилья составляет 100, для нежилых объектов — 75, для линейных — 55, сказал Гарибян. Высотные здания автоматически будут получать 10 дополнительных баллов, дома со встроенным социальным объектом (поликлиникой или детским садом) — 5. Дополнительные баллы планируется начислять подземной парковке или за несоблюдение графика сдачи объекта. Таким образом система очных проверок станет индивидуальной: чем сложнее объект, тем больше проверок ему придется пройти.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter