Каждый второй лишается работы по собственному желанию, - данные центра занятости

А официально зарегистрированных безработных - 6 167 человек. При этом, по сравнению с декабрем их число уменьшилось на 152 человека. Такие данные обнародовала зам.директора нижнетагильского центра занятости населения Наталья Ветрова на заседании городского антикризисного штаба. Что касается этого года, то с первого января в центр обратились 1 236 тагильчан. Каждый второй из них уволился по собственному желанию, четверть - по сокращению штатов и в результате ликвидации организации. 8% обратившихся ранее не работали, отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета.