Областное правительство разрабатывает бренд «Покупай свердловское»
11 февраля 2010, 16:18ОбществоArtem
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Логотип будут размещать на продуктах местного производства.
В среднеуральском правительстве разрабатывают программу продвижения собственных товаропроизводителей. Подобные проекты уже действуют в Перми и Тюмени – рассказали Уралинформбюро в департаменте информации губернатора.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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