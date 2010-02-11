Пассажиры Свердловской железной дороги смогут прокатиться на ретро-поезде
11 февраля 2010, 16:11ОбществоArtem
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Парк локомотивов пополнился паровозом, выпущенным в середине прошлого века.
Свою первую поездку ретро-состав совершит в День победы. Предполагается, что летом он будет катать туристов в короткие путешествия, рассказали Накануне.ру в пресс-службе свердловской магистрали.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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