Трасса Екатеринбург-Тюмень станет платной

Власти области уже передали соответствующую заявку федеральным коллегам. Об этом заявил председатель правительства региона Анатолий Гредин. Правда, он не уточнил сроков введения платной дороги в строй. Но есть требование, что трасса должна идти в обход населенных пунктов. Кроме того, предписывается наличие бесплатной альтернативы. В этом году в России появится 100 километров платных дорог.