Трасса Екатеринбург-Тюмень станет платной
11 февраля 2010, 16:26ОбществоArtem
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Трасса Екатеринбург - Тюмень станет первой платной свердловской дорогой.
Власти области уже передали соответствующую заявку федеральным коллегам. Об этом заявил председатель правительства региона Анатолий Гредин. Правда, он не уточнил сроков введения платной дороги в строй. Но есть требование, что трасса должна идти в обход населенных пунктов. Кроме того, предписывается наличие бесплатной альтернативы. В этом году в России появится 100 километров платных дорог.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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