В г. Нижний Тагил ликвидируют стихийные свалки у коллективных садов

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, у большинства садоводческих товариществ, расположенных в городской черте и пригороде Нижнего Тагила, есть свалки бытового мусора. Основной причиной их возникновения становится отсутствие специально оборудованных площадок для сбора и временного хранения отходов. Члены коллективных садов попросту выбрасывают накопившийся у них мусор за забор, тем самым, загрязняя леса. В конце прошлого года суд уже удовлетворил ряд исков о ликвидации таких стихийных свалок в садах «Энергетик», «Медик-1», «Тимирязева-1», «К\с №1 «Уралхимпласта» и «№4-а НТМК». Руководителей этих товариществ также обязали оборудовать необходимые площадки для временного хранения мусора. В ближайшее время Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор планирует направить в суд еще 10 таких исковых заявлений.