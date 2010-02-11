В г. Нижний Тагил может появиться IT-парк

Парков будет как минимум два – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, пишет «Новый Регион». Такое заявление на видеоконференции с главами уральских городов сделал свердловский губернатор Александр Мишарин. Он отметил малозатратность и эффективность такой организации процесса: «Эта технология привлекательна тем, что не требует вложения больших средств, но очень эффективна с точки зрения привлечения малого бизнеса и создания новых рабочих мест».