В г. Нижний Тагил может появиться IT-парк
11 февраля 2010, 16:56ОбществоArtem
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На Урале вскоре появятся новые производственные и научно-технические площадки по генерации идей – IT-парки.
Парков будет как минимум два – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, пишет «Новый Регион». Такое заявление на видеоконференции с главами уральских городов сделал свердловский губернатор Александр Мишарин. Он отметил малозатратность и эффективность такой организации процесса: «Эта технология привлекательна тем, что не требует вложения больших средств, но очень эффективна с точки зрения привлечения малого бизнеса и создания новых рабочих мест».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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