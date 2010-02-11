Весна принесет много проблем свердловским автомобилистам
11 февраля 2010, 16:30ОбществоArtem
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Такой прогноз сделал глава областной автоинспекции Юрий Демин.
Из-за таяния снега и ночных заморозков аварийность на дорогах может вырасти. Юрий Демин добавил, что сейчас на перекрестках не соблюдаются требования «треугольника видимости». Водители лишёны возможности видеть дорогу из-за того, что территория около пешеходных переходов завалена снегом.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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