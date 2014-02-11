Британская компания Arash намекнула на облик нового суперкара

Судя по снимкам, суперкар получит карбоновый обод рулевого колеса, приборную панель, отделанную кожей с желтой прострочкой, а также спидометр с максимальной отметкой в 200 миль в час (более 320 километров в час).

Ранее производитель опубликовал тизер с силуэтом модели. Новинка, как и предыдущие машины британской компании, будет среднемоторной и заднеприводной.

Компания Arash Cars была основана в 2006 году. Спустя четыре года британцы приступили к выпуску модели AF-10, которая оснащалась 550-сильным пятилитровым V8 производства General Motors и шестиступенчатой «механикой» Graziano. Модель могла набирать первую «сотню» за 3,4 секунды, а ее максимальная скорость составляла 329 километров в час. Кроме того, производитель предлагал AF-10 с 850- и 1200-сильными моторами. Самая мощная версия оценивалась в 1,6 миллиона евро.