Luxgen привезет в Россию два новых кроссовера

«Россия – рынок, на котором все большей популярностью пользуются кроссоверы. Поэтому мы делаем ставку именно на этот сегмент. Сейчас уже предлагается Luxgen7. Большой кроссовер с 175-сильным мотором. Затем мы предложим компактный Luxgen U6 Turbo; далее последует обновленный Luxgen U7 Turbo. Таковы наши планы на этот и следующий год», – пояснил Ван.

Новая модель компании Luxgen – U6 Turbo – была представлена в ноябре 2013 года. Компактный кроссовер построен на базе седана Luxgen5. На тайваньском рынке вседорожник предлагается с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,8 и 2,0 литра, отдача которых составляет 150 (232 Нм) и 170 (261 Нм) лошадиных сил соответственно. Первый агрегат работает с пятиступенчатым «автоматом», а более мощный мотор – с шестидиапазонной автоматической коробкой.

Среди опций модели: системы ночного видения, слежения за мертвыми зонами и кругового видеообзора. Стоимость Luxgen U6 Turbo начинается от 730 тысяч тайваньских долларов (около 800 тысяч рублей).

Обновленный кроссовер Luxgen7 – U7 Turbo – предлагается на Тайване с прежним 2,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 175 лошадиных сил (275 Нм) и пятиступенчатым «автоматом». Модель получила косметические изменения элементов кузова и интерьера. Вседорожник оснастили мультимедийным комплексом Think Touch + нового поколения с девятидюймовым сенсорным экраном и возможностью полной синхронизации со смартфонами HTC. Базовая версия модели стоит 940 тысяч тайваньских долларов (1,07 миллиона рублей).