`Мерседес` обновит за год три модели
11 февраля 2014, 06:19ОбществоРОман БОТов
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Компания Mercedes-Benz осенью представит обновленный компактвэн B-Class, а также рестайлинговые хэтчбек и универсал CLS. Об этом со ссылкой на главу концерна Daimler AG Дитера Цетше сообщает издание Mercedes-Benz Passion.
По словам Цетше, в 2014 году будет представлен суперкар AMG GT, который станет конкурентом Porsche 911. Весной состоится первый публичный показ преемника модели CL – купе S-Class, а осенью начнутся продажи седана C-Class нового поколения.
Помимо этого, Цетше заявил, что габаритная длина новой четырехместной модели Smart составит 3,5 метра, тогда как двухместный компакт-кар останется 2,69-метровым. Дебют новинки намечен на лето, а продажи стартуют в четвертом квартале.
Ранее сообщалось о том, что в Mercedes-Benz рассматривают возможность создания компактного кроссовер на базе Renault Captur. Новинка может получить имя X-Class. Ее премьера состоится не раньше 2016 года.
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