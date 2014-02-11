`Мерседес` обновит за год три модели

По словам Цетше, в 2014 году будет представлен суперкар AMG GT, который станет конкурентом Porsche 911. Весной состоится первый публичный показ преемника модели CL – купе S-Class, а осенью начнутся продажи седана C-Class нового поколения.

Помимо этого, Цетше заявил, что габаритная длина новой четырехместной модели Smart составит 3,5 метра, тогда как двухместный компакт-кар останется 2,69-метровым. Дебют новинки намечен на лето, а продажи стартуют в четвертом квартале.