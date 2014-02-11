Московские депутаты отказались от бесплатной парковки в центре

Председатель Мосгордумы также отметил, что уличная парковка в Рахмановском переулке, на углу которого располагается парламент, будет использоваться для людей «с ограниченными физическими возможностями, а также для приема делегаций, обеспечения оперативных нужд и обеспечения безопасности здания парламента».

Платные парковки появились в Москве в ноябре 2012 года. Тогда они расположились на улицах Петровка и Каретный ряд, а также на прилегающих к ним переулкам. Летом 2013 года стоянка вдоль улиц стала платной внутри Бульварного кольца, а к концу того же года муниципальные паркинги организовали на всей территории Садового кольца. Ранее сообщалось, что столичные власти планируют дальнейшее увеличение числа платных стоянок на территории внутри ТТК.