Московские депутаты отказались от бесплатной парковки в центре
Депутаты Московской городской думы отказались от права бесплатной парковки около здания столичного парламента, расположенного на Петровке – в зоне действия муниципальных платных стоянок. Об этом со ссылкой на председателя думы Владимира Платонова сообщает «Интерфакс».
«Московские депутаты из фракции «Единая Россия» приняли решение передать придорожную территорию вдоль здания столичного парламента на Петровке городу для расширения проезжей части», – рассказал Платонов.
Председатель Мосгордумы также отметил, что уличная парковка в Рахмановском переулке, на углу которого располагается парламент, будет использоваться для людей «с ограниченными физическими возможностями, а также для приема делегаций, обеспечения оперативных нужд и обеспечения безопасности здания парламента».
Платные парковки появились в Москве в ноябре 2012 года. Тогда они расположились на улицах Петровка и Каретный ряд, а также на прилегающих к ним переулкам. Летом 2013 года стоянка вдоль улиц стала платной внутри Бульварного кольца, а к концу того же года муниципальные паркинги организовали на всей территории Садового кольца. Ранее сообщалось, что столичные власти планируют дальнейшее увеличение числа платных стоянок на территории внутри ТТК.