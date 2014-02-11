Нижний Тагил как площадка для развития дуальной системы образования. С места событий из школы №49 (ФОТО)
Напомним, в начале февраля полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских провел заседание оргкомитета проекта «Славим человека труда!». Не секрет, что проект родился именно в Нижнем Тагиле, и наш город по праву показателен в этом плане.
Сегодня делается многое для того, что поднять престиж рабочей профессии, но главное в том, что будущим специалистам (да, специалистам, а не просто людям с корочкой) в Тагиле дают не просто навыки работы, а помогают уверенно прийти к мысли, что рабочие профессии дадут стабильность и достаток. Причем только тогда, когда ты с полной отдачей трудишься на занятиях.
Если обратиться к истории, дуальная система обучения успешно работает в Германии, и наш Президент также поддерживает эту идею. Суть в том, чтобы за учеником закрепить наставника, который поможет освоиться в профессии прямо на производстве. В итоге в выигрыше все: предприятие получает уже подготовленного специалиста, а ученик четко понимает, что от него требуется и уверен в своем завтра. Да, в Нижнем Тагиле есть огромное число техникумов, которые готовят специалистов в практически любой области, но вряд ли какой-либо другой город может сходу назвать школу, которая грамотно и с психологической и с научной точки зрения готовит ребят для этих техникумов.
Речь о школе №49, где сегодня побывал TagilCity.ru. Это был самый обычный день, который еще чуть больше помог определиться ребятам со своим будущим. К слову, в школе в основном учатся дети из неполных семей, причем девочек и мальчиков там поровну. После масштабного ремонта педагогический состав во главе с директором Ириной Бусыгиной взялись за возрождение традиций.
Учебный план состоит из двух частей: есть федеральный компонент и школьный компонент – часы, в рамках которых мы можем предоставлять детям уроки по их выбору. Конечно, эти предметы соответствуют и общей стратегии развития школы, и стратегии развития города, и интересам детей и родителей. Мы посмотрели, куда наши дети поступали, куда надо бы, чтобы они поступали. Мы четко представляем, какие профессии нужны детям – с центром занятости заключен договор на взаимодействие и с техникумами тоже.
В этот момент в кабинет директора вошли представители Строительного техникума – сегодня для них была организована встреча с учащимися:
- Большое вам спасибо за прекрасную организацию, с удовольствием познакомились с детьми, все рассказали, дети нас очень внимательно слушали.
- Пока честно могу сказать, один мальчик точно хочет к вам, но он лидер, на него многие ориентируются. Давайте ближе к экзаменам, когда дети колебаться начнут, еще раз сделаем акцент, устроим встречу, уже у вас, - отвечает Ирина Борисовна.
Кстати, не так давно на аппаратном совещании Глава Нижнего Тагила Сергей Носов упомянул, что нам сейчас очень нужны специалисты именно в строительной сфере – идет и есть в планах на будущее масштабная застройка, а людей не хватает. Но сразу добавим, учеников в 49-й школе знакомят со всеми специализированными учебными заведениями города, в числе которых и Горнозаводской политехникум, и Нижнетагильский техникум питания и сервиса, и медицинский колледж и многие другие.
Надо сказать, в этой школе детей готовят к жизни, здесь даже предметы такие, что сразу ясно, как они тебе пригодятся в будущем.
Например, предмет «Мой город» – дети знакомятся не только с историй Нижнего Тагила, а конкретно с местом, где они живут – даже с известными людьми, и с выпускниками нашей школы.
«Основы предпринимательской деятельности» – есть и основы законодательства, и закон о защите прав потребителя – всегда наши ученики берут призовые места на конкурсах от Роспотребнадзора, а есть и практическая часть. Это то, что называется бизнес-планом, пусть громко звучит, но с основами планирования, даже своей личной жизни, ребят знакомят. И мы всегда стараемся как можно ближе к личному выводить. Ребенок ведь лучше поймет, когда ему не абстрактно что-то объясняют, а на жизненных примерах.
Даже есть предмет «Проценты в личной жизни»: здесь решаем сразу две задачи. Во-первых, тема сложная, дети с трудом воспринимают, а во-вторых, опять же вывели на личное, когда ребята у нас приносили распечатки по квартплате, и мы там высчитывали что к чему, а девчонки у нас этот предмет даже к диетам приспособили. Да, это сложно учителю, но ребенку гораздо полезней, -- делится Ирина Борисовна.
А это несколько кадров с уроков технологии: мальчики изготавливают детали, которые легко можно использовать при сборке мебели, кстати, из дерева тоже много конструируют. А девочек мы застали за раскройкой юбок – в школе работает свое ателье «Тагильчанка», и пусть это исключительно местный проект, но юные красавицы уже совсем скоро смогут дефилировать в новых нарядах – как знать, может быть здесь будут проходить даже небольшие показы мод.
Словом, в школе созданы все условия, чтобы ребенок был подготовлен к жизни, хорошей жизни в нашем с вами городе Нижний Тагил. Единственное, что пожелала директор уже под конец разговора – это уникальные лаборатории: «У нас все есть, все хорошо, но так хочется еще что-то новенькое, чтобы детям еще больше дать». И мы уверены, что здесь материалы будут использоваться на полную.
Таким образом, Нижний Тагил – действительно уникален и может стать примером для подражания другим городам Свердловской области, тем более, что в рамках пилотного проекта полпреда Игоря Холманских, область получила статус субъекта-ментора.
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