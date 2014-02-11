Подарочный сертификат – универсальный подарок на любой Праздник!

Каждый раз когда в жизни близких нам людей случается праздник, мы хотим их порадовать не только своим вниманием, но и хорошим подарком. Понятие «хороший подарок» - оно для каждого свое.

Фотостудия ФотоЛайф (FotoLife) предлагает вам в качестве подарка на любой праздник – подарочные сертификаты на фотосессию.

Сертификат можно подарить на любой вид съемки: свадебная, студийная, Love story, В ожидании Чуда, Plan Air, а так же уникальная для нашего города услуга Фотосессии для животных.

Помните, только фотография может остановить момент, а с нами ваши счастливые мгновенья будут длиться вечно!

Подробности вы можете узнать на нашем сайте http://fotolife-nt.ru/, в нашей официальной группе в вКнотакте http://vk.com/fotolifent либо позвонив нам по телефону +79049816468, +79222199992.