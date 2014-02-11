Приглашаем на юбилей!

20 февраля состоится настоящее торжество - 20 лет со дня создания Нижнетагильского филиала УИЭУиП!

Нижнетагильский филиал Уральского института, экономики, управления и права начал свою деятельность в 1994 году, первоначально в качестве представительства института, а с 1997 года – в статусе филиала.

Это важное событие не только для вуза и его коллектива, но и для Нижнего Тагила и, несомненно, для всего региона.

Кто движет страну к развитию и процветанию? Специалисты и руководители с гибким умом, блестящими навыками и обширными знаниями. Поэтому, то достойное высшее образование, которое получают в УИЭУиП студенты, становясь успешными выпускниками, поможет сделать наш город, регион и страну в целом более перспективными и экономически развитыми.

Нужно только постоянно самосовершенствоваться, реализовывать свой потенциал, не бояться смелых творческих решений и много трудиться.

28 февраля во Дворце культуры школьников (ул. К.Маркса, 39) состоится торжественный прием по случаю празднования 20-летнего юбилея Нижнетагильского филиала Уральского института экономики, управления и права.

Приглашаются коллеги, партнеры, студенты и выпускников УИЭУиП!

Насыщенная программа, дружественная атмосфера позволят интересно провести время, приятно пообщаться и поздравить вуз с праздником.

Программа вечера:

16.30 – 17.00 - Регистрация гостей

17.00 – 20.00 – Выступления, поздравления, концертная программа