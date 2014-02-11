`Рено` отложит выпуск спорткупе Alpine для переделки дизайна

По информации издания, первый прототип спорткара Alpine, который призван составить конкуренцию Porsche Cayman, ранее был представлен фокус-группам, однако их реакция оказалась неудовлетворительной. В связи с этим руководство «Рено» приняло решение отправить проект на доработку и изменить внешность автомобиля. Изначально планировалось использовать в дизайне ряд внешних элементов от концепт-кара A110-50, включая круглые фары головного света и стреловидную переднюю часть.

Решение «Рено» повлияет и на партнера французов по проекту — британского автопроизводителя Caterham, который выпустит собственную версию модели Alpine. При этом Caterham еще несколько месяцев назад утвердил дизайн будущего спорткара и теперь вынужден дождаться изменений, которые запланировали для Alpine французы. Не исключено, что будут скорректированы габаритные размеры модели, из-за чего Caterham тоже придется вносить изменения в свой проект.

«Затруднения возникли у обоих сторон, но мы изначально знали, что это не будет простой проект, – заявил глава Caterham Group Грэхем Макдональд о ситуации с Renault и Alpine. – Да это и не могло быть легко: мы маленькая компания, а они большая корпорация. Все это неприятно как для нас, так, я уверен, и для них».

Ранее предполагалось, что первый спорткар Alpine получит среднемоторную компоновку, пространственную стальную раму, в которой также будут использован алюминий и современные композитные материалы, независимую подвеску и двухлитровый турбомотор мощностью около 283 лошадиных сил. Трансмиссии — шестиступенчатая преселективная коробка с двумя сцеплениями или традиционная «механика» того же диапазона.