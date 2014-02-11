Советник управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Михаил Иосипович Аршанский отметил 80-летний юбилей
Советник управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Михаил Иосипович Аршанский 8 февраля отметил 80-летний юбилей. 58 лет жизни связано с НТМК. В понедельник на рапорте его в торжественной обстановке поздравил управляющий директор комбината Алексей Кушнарев.
Михаил Иосипович начал работать на НТМК в 1956 году после окончания Уральского политехнического института. Прошел путь от слесаря до главного механика. На протяжении своей трудовой биографии работал помощником мастера прокатного цеха, мастером, старшим мастером по ремонту основного оборудования, помощником начальника мартеновского цеха № 2, зам. главного механика, главным механиком, директором ремонтно-механического завода, заместителем генерального директора по реконструкции. С 1977 по 1980 годы Михаил Иосипович работал главным механиком металлургического завода города Бокаро в Индии. С 2005 года - советник управляющего директора.
Михаил Иосипович участник знаковых событий НТМК: пуска первого в стране конвертерного цеха, первой МНЛЗ. Аршанский внес весомый вклад в реконструкцию и развитие комбината. Его труд оценен государственными наградами. Михаил Иосипович заслуженный металлург России и Почетный гражданин города, награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почёта, медалями, лауреат премии имени Черепановых.
Михаил Иосипович кандидат технических наук. Имеет 30 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Сейчас Михаил Аршанский ведет активную работу по продвижению проекта по строительству второй очереди комбината. Его опыт и знания востребованы на комбинате.
Фото пресс-центра ЕВРАЗ НТМК
© TagilCity.ru по информации пресс-центра ЕВРАЗ НТМК