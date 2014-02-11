Советник управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Михаил Иосипович Аршанский отметил 80-летний юбилей

Михаил Иосипович начал работать на НТМК в 1956 году после окончания Уральского политехнического института. Прошел путь от слесаря до главного механика. На протяжении своей трудовой биографии работал помощником мастера прокатного цеха, мастером, старшим мастером по ремонту основного оборудования, помощником начальника мартеновского цеха № 2, зам. главного механика, главным механиком, директором ремонтно-механического завода, заместителем генерального директора по реконструкции. С 1977 по 1980 годы Михаил Иосипович работал главным механиком металлургического завода города Бокаро в Индии. С 2005 года - советник управляющего директора.