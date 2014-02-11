Старейшего жителя посёлка Старатель поздравили с 95-летием
Старейший житель посёлка Старатель отметил юбилей.
Василию Григорьевичу Запольских исполнилось 95 лет. Василий Григорьевич прошёл путь от рядового до командира пехотного батальона. Участвовал в битве за Москву, прорыве блокады Ленинграда. В боях был неоднократно ранен.
Как сообщает пресс-служба НТИИМ, накануне фронтовик принимал многочисленные поздравления. Чествовали майора в отставке в 25-ой школе. Поздравить Василия Григорьевича пришли его знакомые и многочисленные ученики – долгое время ветеран был военруком в Нижнетагильском машиностроительном техникуме. Один из таких учеников – генеральный директор ФКП «НТИИМ» Валерий Руденко не забыл ни своего учителя, ни его привычек. Василий Григорьевич – фанат шашек и большой любитель решения «шашечных» задач. Своему преподавателю Валерий Руденко подарил сборник этих задач. Более того, этот сборник составил один из любимых авторов юбиляра.
Также поздравили Василия Григорьевича представители городской Думы, администрации города. Не остались в стороне и школьники. Ветерану они подарили танцы и стихи.
Приятным сюрпризом для ветерана стало персональное поздравление от Президента РФ:
От души поздравляю Вас с юбилеем. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявили стойкость и мужество. Из таких ратных и трудовых подвигов, из личного вклада каждого человека – во все времена складывалась история нашей страны, её побед и достижений. И сегодня Ваш жизненный путь по праву служит примером для подрастающих поколений. Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго отмечается в поздравлении.