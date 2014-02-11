Старейшего жителя посёлка Старатель поздравили с 95-летием

Василию Григорьевичу Запольских исполнилось 95 лет. Василий Григорьевич прошёл путь от рядового до командира пехотного батальона. Участвовал в битве за Москву, прорыве блокады Ленинграда. В боях был неоднократно ранен.

Как сообщает пресс-служба НТИИМ, накануне фронтовик принимал многочисленные поздравления. Чествовали майора в отставке в 25-ой школе. Поздравить Василия Григорьевича пришли его знакомые и многочисленные ученики – долгое время ветеран был военруком в Нижнетагильском машиностроительном техникуме. Один из таких учеников – генеральный директор ФКП «НТИИМ» Валерий Руденко не забыл ни своего учителя, ни его привычек. Василий Григорьевич – фанат шашек и большой любитель решения «шашечных» задач. Своему преподавателю Валерий Руденко подарил сборник этих задач. Более того, этот сборник составил один из любимых авторов юбиляра.

Также поздравили Василия Григорьевича представители городской Думы, администрации города. Не остались в стороне и школьники. Ветерану они подарили танцы и стихи.

Приятным сюрпризом для ветерана стало персональное поздравление от Президента РФ: