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Старейшего жителя посёлка Старатель поздравили с 95-летием
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Старейшего жителя посёлка Старатель поздравили с 95-летием

11 февраля 2014, 12:35ОбществоПавел Сидоренко
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