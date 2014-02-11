В Нижнем Тагиле вновь пройдет Премия «Человек года»! Кто возьмет титул и что ждет город

Напомним, в прошлом году Премия «Человек года» также прошла в мае, что, кстати, вызвало немало вопросов со стороны наблюдателей и даже гостей. Да, принято подводить итоги в декабре или январе, и это время проходит в большой суматохе и заботах. А в мае итоги уже подведены и это отличный повод на высшем уровне отблагодарить выдающихся тагильчан.

Мы вновь приглашаем к участию в номинации представителей всех сфер деятельности человека. Ниже вы найдете перечень и подробную расшифровку каждой номинации – мы уверены, если вы талантливый, продуктивный человек, добились или поддерживаете успех, это должно быть оценено по достоинству!

Сейчас первоочередной задачей стоит именно поиск номинантов, а в нашем городе их огромное число. Если вы уверены в своих силах или знаете человека, кто может претендовать на звание «Человек года» - заполняйте анкету и станьте номинантом или же предложите нам кандидата. Добавим, компания «Тагил Сити» проведет первичный отбор анкет – это необходимо для того, чтобы удостовериться, верную ли номинацию выбрал претендент, а также убедиться в значимости достижения (повлияло ли оно лично на кандидата, или же позитивно отразилось на работе целого учреждения, прославило Нижний Тагил на уровне области, страны и т.д.).

Список номинаций Премии «Человек года»:

«За силу духа. Дети»

«За Мир»

«За Инновации»

«За Просвещение»

«За Мудрость»

«За Культуру»

«Дети. За будущее»

«Личность года»

«МегаОткрытие»

Скачать анкету для номинантов на Премию «Человек года 2014» в Нижнем Тагиле*

Расшифровка номинаций

1. «За красоту»

Красота многогранна, но прежде всего она в том, что мы видим. А вокруг нас люди, улицы, город, наша жизнь. Внешняя красота, счастливые улыбки, здоровое тело, необычные вывески магазинов, уникально оформленные здания, действительно радующие глаз подъезды, дворы. Мир вокруг нас прекрасен, но эту красоту создают люди. Приглашаем к участию в номинации салоны красоты, ателье, модельные агентства, спортивные клубы и дома спорта, а также ТСЖ, магазины Нижнего Тагила и организации, причастные к преображению внешнего облика города.

2. «За доброту»

В Нижнем Тагиле есть люди, благодаря которым спортивные школы, детские центры получают большую помощь. Речь также и о тех, кто помогает сделать жизнь интересной и яркой тем, у кого нет такой возможности, например, малоимущим семьям. Это те, кто готов пожертвовать своим временем и благом ради ближнего. Приглашаем к участию в номинации спонсоров, благотворителей, добровольцев, волонтеров, специализированные общественные организации.

3. «За прославление Тагила»

Кто делает Нижний Тагил особенным? Конечно, люди. Это те, кто побеждают в конкурсах вплоть до мирового уровня, берут призовые места на соревнованиях, это те, кто задают планку и рождают чувство гордости за родной город. Приглашаем к участию в номинации спортсменов Нижнего Тагила и членов местных спортивных клубов, лауреатов творческих конкурсов, победителей фестивалей, выдающихся ученых нашего города.

4. «За процветание»

Экономическое благосостояние - серьезный показатель, который говорит об обеспеченности не только конкретной группы людей, но влияет на развитие Нижнего Тагила в целом. Личности, способные приумножить достаток, вывести свой продукт на новый уровень, стабильно доказывать свое превосходство в конкретной сфере, создают комфортные условия для жизни тагильчан. Ведь только в условия реальной рыночной экономики есть свобода выбора, выбора лучшего из лучшего. К участию в номинации приглашаются успешные бизнесмены, топ-менеджеры, люди «с именем» в бизнесе.

5. «За искусство»

Искусство - это отражение нашей жизни, без него невозможно полное осмысление действительности. Это истинные творцы, создающие историю в гармонии с ежедневным трудом и самосовершенствованием. Приглашаем к участию номинации деятелей искусства, в том числе артистов, музыкантов, художников, поэтов, писателей.

6. «За природу»

Природные богатства Урала, в том числе Нижнего Тагила и его окрестностей, - это не только ресурс для предпринимателей, но и залог здорового будущего. Сегодня необходимо поддерживать этот ресурс, и в Нижнем Тагиле есть специалисты и активные граждане, кто решительно защищает природу. Приглашаем к участию в номинации экологов, общественные организации и движения в защиту природы, сотрудников заповедников, а также зоозащитников.

7. «За силу духа», «За силу духа. Дети»

Достоинство, с которым преодолевают себя люди с ограниченными возможностями здоровья или же те, кто оказался в сложной жизненной ситуации, вызывает подлинное уважение. Это успех «вопреки», это всегда жизненный подвиг и эталонный пример для каждого из нас. В этой номинации предусмотрена победа для двоих участников: для взрослого и для юного тагильчанина. Приглашаем стать номинантами членов обществ инвалидов, реабилитационных центров, общественных организаций, воспитанников коррекционных школ.

8. «За мир»

Каждый ценит мир и спокойствие, и мы с вами живем в мирное время благодаря труду настоящих профессионалов - тех, кто всегда готов защищать не только город, но страну, кто спасает жизни, регулирует конфликты, помогает разобраться в сложных жизненных ситуациях. Приглашаем к участию в номинации военных, представителей гражданской защиты и общественной безопасности, участковых уполномоченных, сотрудников правоохранительных структур, в том числе судов, прокуратур, адвокатских контор, а также общественных деятелей.

9. «За инновации»

Двигаться вперед, развиваться - значит делать что-то новое. Инновации сегодня - обязательный шаг для достижения успеха. Приглашаем стать номинантами рационализаторов; работников муниципальных образований, внедривших инновационные технологии в своей сфере; предпринимателей.

10. «За просвещение»

Только знание дает возможность в полной мере оценить многогранность окружающего нас мира. И в Нижнем Тагиле есть те, кто не просто обладает знанием, но может передать его другим, помочь открыть этот мир заново, в новых смыслах. Приглашаем стать номинантами работников музеев, библиотек, сотрудников образовательной системы, а также представитель СМИ-пространства.

11. «За мудрость»

В Нижнем Тагиле большое число не только заслуженно уважаемых, но и признанных на официальном уровне личностей. Эти люди своим стабильным трудом на благо города, тагильчан делают нашу жизнь достойной, это настоящие профессионалы, эталон для каждого из нас. Приглашаем к участию в номинации тагильчан, удостоенных государственных наград и званий, имеющих большой стаж.

12. «За культуру»

Здоровое общество - это культурное общество, он следует нравственным законам, взаимно уважает каждого члена этого общества. Эти истины помогают постичь тагильчанам настоящие борцы за будущее, в котором каждый человек самодостаточен, интеллектуально развит и духовно богат. Приглашаем к участию в номинации сотрудников ПДН, религиозные и общественные организации, движения.

13. «Дети. За будущее»

В Нижнем Тагиле учится огромное число талантливых ребят, кто успел проявить себя не только на уровне своего учебного заведения, но даже доказал свои способности Это будущее нашего города. Приглашаем к участию в номинации воспитанников учебных заведений Нижнего Тагила, не достигших совершеннолетия.

14. «Личность года»

Личность года - это, безусловно, тот, чьи достижения ценят представители всех сфер жизни, люди разного социального статуса и возраста. В номинации примут участие все номинанты премии «Человек года 2014». В номинации «Личность года» победитель будет определен по результат голосования пользователей интернета.

15. «МегаОткрытие»

Нижний Тагил – прекрасный город, чтобы проявить себя. Регулярно здесь открываются новые имена, появляются новые популярные заведения, ведь наш город – это и город открытий. Приглашаем стать номинантами руководителей проектов, стартовавших в 2013 году и успевших набрать популярность среди горожан, а также выдающихся тагильчан, впервые удостоенных значимых наград в 2013 году.

* Заполненную анкету в электронном виде высылайте на e-mail: pressa@tagilcity.ru

Распечатанный вариант анкеты приносите по адресу улица Папанина, дом 7 (вход со стороны набережной), 2 этаж, каб. 5. Удобная карта «Как добраться до офиса «Тагил Сити»