15 февраля тагильчане соберутся на площади Славы, чтобы почтить память погибших в Афганской войне

Война в Афганистане продлилась целое десятилетие и за это время унесла жизнь порядка 15 тысяч советских солдат и офицеров. 53 тысячи человек получили ранения различной степени тяжести.

15 февраля, в 13:00, на мемориальном комплексе «Площадь Славы» соберутся тагильчане, чтобы почтить память погибших советских воинов. На площади Славы находится памятник в виде пятиконечной красной звезды, посвященный погибшим в Афганистане вагонским ребятам.

Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие.

За несколько дней до этого, 12 февраля, в Нижнем Тагиле на Вагонке пройдет митинг против массовых увольнений на Уралвагонзаводе.