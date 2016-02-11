15 февраля тагильчане соберутся на площади Славы, чтобы почтить память погибших в Афганской войне
11 февраля 2016, 10:30ОбществоДенис Таратонов
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15 февраля наступает памятная для многих российских семей дата — очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана. В этом году она будет отмечаться уже в 27 раз. Администрация Дзержинского района приглашает тагильчан на митинг, посвященный памяти воинов-интернационалистов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Война в Афганистане продлилась целое десятилетие и за это время унесла жизнь порядка 15 тысяч советских солдат и офицеров. 53 тысячи человек получили ранения различной степени тяжести.
15 февраля, в 13:00, на мемориальном комплексе «Площадь Славы» соберутся тагильчане, чтобы почтить память погибших советских воинов. На площади Славы находится памятник в виде пятиконечной красной звезды, посвященный погибшим в Афганистане вагонским ребятам.
Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие.
За несколько дней до этого, 12 февраля, в Нижнем Тагиле на Вагонке пройдет митинг против массовых увольнений на Уралвагонзаводе.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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