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15 февраля тагильчане соберутся на площади Славы, чтобы почтить память погибших в Афганской войне
Сюжеты:
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15 февраля тагильчане соберутся на площади Славы, чтобы почтить память погибших в Афганской войне

11 февраля 2016, 10:30ОбществоДенис Таратонов
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