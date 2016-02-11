На Среднем Урале детей-сирот, устроенных в семьи, стало в десятки раз больше

Это стало возможным благодаря огромной работе по популяризации семей с приемными детьми, развернутому комплексу мер поддержки таких семей, но самое главное – помощь государства приемным детям и семьям, воспитывающим их, стала более адресной.

К примеру, в Свердловской области в 2005 году был принят закон, который устанавливает размер вознаграждения для приемных родителей, а также меры социальной поддержки. Для поддержки семей, усыновивших детей-сирот, в 2013 году размер этого вознаграждения был увеличен, кроме того за воспитание ребенка старше десяти лет вознаграждение увеличено на 30 процентов.

Отдельно был рассмотрен вопрос о детях, относящихся к так называемой «группе риска по семейному трудоустройству» - инвалидам, детям старше десяти лет, и детям, у которых есть братья и сестры, которых усыновляют значительно реже.

По словам Андрея Злоказова, все вышеперечисленные меры привели к хорошим показателям. Если в 2005 году было зарегистрировано 113 приемных семей и 190 приемных детей, то к концу 2015 года учтено уже 5469 приемных семей, в которых воспитываются 7954 ребенка. А также с большей охотой в семьи стали принимать детей-инвалидов, детей старше десяти лет, и детей, имеющих полнородных или неполнородных братьев и сестер.

Уточним, что с 1 января 2014 года каждый приемный родитель в семье за воспитание приемного ребенка получает вознаграждение в размере 3750 рублей в месяц. Причем, если приемный родитель только один, то он получает вознаграждение в размере 5300 рублей в месяц. Регион в 2015 году направил около 1 миллиарда 160 миллионов рублей на реализацию закона Свердловской области о размере вознаграждения, причитающегося приемным семьям, и мерах социальной поддержки.