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На Среднем Урале детей-сирот, устроенных в семьи, стало в десятки раз больше
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Среднем Урале детей-сирот, устроенных в семьи, стало в десятки раз больше

11 февраля 2016, 11:45Общество
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