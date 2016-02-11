Почему вам нужен «Ремонт у дилера»?

Если по вине другого водителя случится ДТП и пострадает ваш автомобиль, вы получите выплату по ОСАГО виновника. Но есть ряд возможных проблем:

Сумма выплаты будет уменьшена с учетом износа деталей — до 50 %. Вам потребуется доплачивать при ремонте.

Если в ДТП более двух участников, выплата производится только в судебном порядке.

Если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО, в выплате откажут, и вам придется требовать деньги у виновника ДТП или оплачивать ремонт самостоятельно.

Проблем можно избежать, если у вас есть полис «Ремонт у дилера»!

Ремонт на СТОА официального дилера.

Устанавливаются новые оригинальные запчасти взамен старых: вам не придется доплачивать за износ деталей.

Восстановление автомобиля, даже если у виновника нет ОСАГО или в ДТП более двух участников.

Полис «Ремонт у дилера» действует, когда застрахованный водитель не виновен в ДТП и установлен виновник аварии.

Полис доступен водителям без ограничения по возрасту и стажу вождения при наличии полиса ОСАГО любой страховой компании. По полису могут быть застрахованы автомобили иностранного производства не старше 8 лет, отечественного производства — не старше 5 лет.

Страховая сумма и стоимость полиса

Вы можете по своему выбору застраховать автомобиль

на 160 тысяч рублей (стоимость полиса составит 2900 рублей)

на 250 тыс. руб. (3900 руб.)