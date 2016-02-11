Российские чиновники подготовили законопроект о контроле интернет-трафика в стране
11 февраля 2016, 14:35Общество
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Это требуется, чтобы понять, как работает рунет и для обеспечения его безопасности.
Минкомсвязи предложил установить контроль интернет-трафика из зарубежных стран. Это будет делаться в целях обеспечения безопасности рунета.
Помимо этого, в документе сказано, что операторы будут должны использовать лишь те точки для обмена трафиком, которые будут входить в специальный список.
Пока неизвестно, кто будет исполнять данный закон при его вступлении в силу.
В наши дни очень человек получает очень много информации. И часто для обработки большого количества данных используют сервера. Одни из самых эффективных серверов является модель IBM System x3250 M5.
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