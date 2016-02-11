Российские чиновники подготовили законопроект о контроле интернет-трафика в стране

Минкомсвязи предложил установить контроль интернет-трафика из зарубежных стран. Это будет делаться в целях обеспечения безопасности рунета.

Помимо этого, в документе сказано, что операторы будут должны использовать лишь те точки для обмена трафиком, которые будут входить в специальный список.

Пока неизвестно, кто будет исполнять данный закон при его вступлении в силу.

В наши дни очень человек получает очень много информации. И часто для обработки большого количества данных используют сервера. Одни из самых эффективных серверов является модель IBM System x3250 M5.