Свердловская область вышла в лидеры по сборам взносов за капитальный ремонт

В департаменте информполитики губернатора заявили, что в Свердловской области собрано 89% взносов за капитальный ремонт в 2015 году. Даже в январе этого года это цифра не опускается ниже 88%.

Свердловская область занимает 4 место по сборам взносов. Обогнали ее Костромская область с 91%, Москва с 93% и Татарстан с 97,8%.

Министр энергетики и ЖКХ области заявил, что количество взносов говорит о доверии народа к программе капитального ремонта. И в этом году Правительство Свердловской области совместно с главами других городов сделают все, чтобы это доверие оправдать.

Помимо капитального ремонта можно провести и свой у себя дома. Например, можно поменять карниз для ванны или поменять у нее занавеску. Выбрать занавески для ванны можно перейдя по ссылке.