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Свердловская область вышла в лидеры по сборам взносов за капитальный ремонт
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область вышла в лидеры по сборам взносов за капитальный ремонт

11 февраля 2016, 08:40Общество
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