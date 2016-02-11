Учителя школ искусств Свердловской области встретились в Нижнем Тагиле
На заседании преподаватели обменялись опытом.
В Нижнем Тагиле было заседание Областного совета председателей детских школ искусств Свердловской области. Встречу провели в нашем городе неслучайно. Все потому, что в Тагиле имеется два методических центра детских школ искусств. Один – музыкального творчества, и второй - изобразительного.
На встрече присутствовали 30 специалистов из различных городов области, включая Екатеринбург, Верхнюю Салду, Ирбит и т.д.
На заседании были выслушаны различные отчеты и выступления председателей методических объединений. Больше всего времени было уделено обсуждению общих вопросов: финансовой деятельности школ, работе с детьми с ограниченными возможностями, изменению законов.
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